Dalla cenere al pane | gioco di ruolo dal vivo al Circolo Arci di Putignano
‘Dalla Cenere al Pane’ è un chamber larp (Live Action Role Playing) immersivo, realizzato un’esperienza corale che unisce storia locale, memoria collettiva e interazione diretta. I partecipanti non assistono a uno spettacolo, ma diventano parte della storia, interpretando personaggi ispirati agli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
*CALENDARIO RACCOLTA* Domani, giovedì 25 settembre, verranno ritirati i seguenti rifiuti: - UMIDO. Che cosa buttare? Avanzi di cibo, verdura e frutta, pane e cereali, fondi di caffè, fiori recisi, gusci di uova, tovaglioli di carta sporchi, stuzzicadenti, cenere di - facebook.com Vai su Facebook