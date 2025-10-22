Dal tumore al tentato suicidio le rivelazioni di Fedez | Mollati gli psicofarmaci il mio cervello gridava

Nel suo libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra Fedez parla di due momenti difficili della sua vita: il tumore e un tentato suicidio. Sulla scoperta di un raro tumore al pancreas, il cantante racconta: “Perché proprio a me? È tutto ovattato, è tutto lentissimo, ma è anche velocissimo. Sei al tempo stesso scosso dall’adrenalina, ma anche anestetizzato. Tumore neuroendocrino del pancreas, per la precisione”. Il rapper, poi, rivela come ha affrontato la malattia: “È una forma molto rara, la stessa di Steve Jobs, notizia non molto rassicurante quando anche uno degli uomini più ricchi del pianeta, che aveva accesso alle migliori cure del mondo, non è sopravvissuto. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dal tumore al tentato suicidio, le rivelazioni di Fedez: “Mollati gli psicofarmaci il mio cervello gridava”

