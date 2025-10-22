Dal Tributo ai Cure all’apericena con delitto l’OppArt è dark

Le sonorità dark e new wave dei Cure di Robert Smith, fatte echeggiare da una band che ne ripercorrerà con estrema fedeltà le canzoni e l’estetica. E poi le atmosfere del brivido tra letture e uno spettacolo-apericena con delitto. Sono gli eventi che animeranno questa settimana il centro culturale teatro OppArt di Sovico. Le luci di via Giovanni da Sovico si accenderanno domani alle 19 per un “Aperitivo a lume di zucca - Il destino svelato dalle Sibille“, con l’attore Alfredo Oppio che interpreterà storie e letture del terrore, a cui si potrà inframezzare una lettura del destino con la cartomante Irene Angelini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

