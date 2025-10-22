Dal Salento al Libano | La cooperazione nutre la Pace
SAN CESARIO DI LECCE - . Obiettivo del progetto rafforzare i servizi di integrazione socio-lavorativa rivolti a donne vittime di violenza e a ex-tossicodipendenti in Libano in collaborazione con l’organizzazione no profit libanese Oum El Nour. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
Casina Calò - Salento Autentico. Sugartapes · Romantic. E se piove il giorno del matrimonio? ? Nessun problema. In Casina ci teniamo a rendere speciale ogni scenario, anche quello più inaspettato. Camini accesi, atmosfera intima: la pioggia non rovina - facebook.com Vai su Facebook
Dal Salento al Libano: “La cooperazione nutre la Pace” - Obiettivo del progetto rafforzare i servizi di integrazione socio- Scrive lecceprima.it