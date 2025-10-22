Dal mercato alle scelte tattiche | Juve i punti del processo a Tudor

Dopo la sconfitta di Como, l'allenatore bianconero è finito nel mirino: il mercato del club è stato poco condiviso dal croato, al quale però vengono imputati rilievi di carattere tattico e gestionale. Ma il gruppo è ancora dalla sua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dal mercato alle scelte tattiche: Juve, i punti del "processo" a Tudor

