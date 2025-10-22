Dal mercato alle scelte tattiche | Juve i punti del processo a Tudor

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta di Como, l'allenatore bianconero è finito nel mirino: il mercato del club è stato poco condiviso dal croato, al quale però vengono imputati rilievi di carattere tattico e gestionale. Ma il gruppo è ancora dalla sua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dal mercato alle scelte tattiche juve i punti del processo a tudor

© Gazzetta.it - Dal mercato alle scelte tattiche: Juve, i punti del "processo" a Tudor

Leggi anche questi approfondimenti

mercato scelte tattiche juveJuventus a Madrid senza nuovi acquisti in campo? Tudor può bocciare 'definitivamente' il mercato - Juventus confermano l'idea del tecnico: nessuno dei nuovi giocatori potrebbe giocare. Scrive ilbianconero.com

mercato scelte tattiche juveZancan (Sky): "Mercato Juve poco lucido nella distribuzione del budget: mancano tecnica e piedi buoni a centrocampo e in difesa. Cambiaso scomparso" - Il giornalista di Sky Sport, Federico Zancan, ha parlato dei problemi della Juventus negli studi di Sky Sport. Riporta tuttojuve.com

mercato scelte tattiche juveTudor eredita Koop ed errori non suoi - Il collega Vocalelli su Gazzetta parla di Tudor, ecco alcuni concetti. Riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Scelte Tattiche Juve