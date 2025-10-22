Dal forno crematorio alla gestione della fiera | appalti nel mirino del clan in cambio dei voti ai politici

Appalti ma anche l’assunzione in una ditta che lavorava per il comune. Sarebbero questi i favori richiesti dal clan Massaro agli amministratori locali del comune di Santa Maria a Vico in cambio del sostegno elettorale alle amministrative del 2020.I politici agli arrestiE’ quanto emerge. 🔗 Leggi su Casertanews.it

