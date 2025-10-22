La nuova edizione della guida Best in Travel 2026 di Lonely Planet presenta le mete e le esperienze che definiranno il viaggio nel prossimo anno. Cinquanta destinazioni e altrettante esperienze selezionate per autenticità, sostenibilità e valore culturale, tra luoghi remoti, città dinamiche e itinerari insoliti. Al primo posto della classifica “Top Luoghi” si colloca il Botswana, riconosciuto come la migliore destinazione per chi desidera vivere safari autentici nella natura selvaggia dell’Africa australe. Il Paese è dominato da paesaggi spettacolari, come il Delta dell’Okavango, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, dove le acque si insinuano tra savane e foreste, creando un ecosistema unico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dal Botswana al Perù, da Jeju-do fino alla Sardegna: ecco le 50 migliori destinazioni da visitare nel 2026 secondo Lonley Planet