Sono passati più di dodici anni dai primi alert sui rischi rappresentati dalla vasta presenza di imprese cinesi nel comparto digitale e delle comunicazioni ed in particolare delle nuove reti 5G. Tra i pochi studiosi che hanno affrontato questa materia ricordo i contributi del professor emerito Umberto Gori e del compianto generale Luigi Ramponi. Anche il sottoscritto ha presentato un paper dettagliato alla conferenza della Società Italiana di Scienze Politiche tenutosi a Firenze nel 2013. Da allora i pericoli della penetrazione digitale cinese nel 5G sono stati oggetto di una ampia discussione pubblica, ma di nessun intervento pubblico veramente incisivo né in relazione all’esercizio del golden power né in materia di appalti e forniture. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal 5G al Quantum, l’Italia sceglie l’Occidente tecnologico