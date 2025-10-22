Daiki Hashimoto ha vinto il concorso generale individuale che ha animato la quarta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica, imponendosi sulla pedana di Jakarta (Indonesia) con il punteggio complessivo di 85.131. Il giapponese si era meritato la pole-position, siglando il miglior riscontro delle qualifiche, e oggi si è confermato al vertice, dettando legge in una gara praticamente impeccabile e priva di errori: avvio da 14.000 al corpo libero, difesa da 13.966 al cavallo con maniglie, anelli solidi da 13.566, attacco di carattere al volteggio (14.466), rilevante destrezza alle parallele pari (14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Daiki Hashimoto, Imperatore senza confini: Campione del Mondo all-around al cubo. Storico podio svizzero