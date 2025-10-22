Dai 2.199 € a soli 1.189 € | Samsung Galaxy Z Fold7 al miglior prezzo di sempre
Samsung Galaxy Z Fold 7 in offerta a 1.189€ su eBay con sconto di 1000€. Display pieghevole da 8", Snapdragon 8 Gen 3, fotocamera 200MP e 7 anni di aggiornamenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
