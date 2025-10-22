Dagli Uffizi a Lucca Comics & Games | le opere di Baccio Bandinelli in mostra

Firenze, 22 ottobre 2025 - Muscoli possenti di lottatori mitologici, disegnati mezzo millennio fa da un grande maestro dell’arte, Baccio Bandinelli: con opere del leggendario artista (autore del celeberrimo Laocoonte che da secoli presidia la fine del Terzo Corridoio della Galleria delle Statue e delle Pitture), inviate a Lucca Comics & Games, le Gallerie degli Uffizi contribuiscon o alla prima grande esposizione fuori dal Giappone di Tetsuo Hara, creatore di Ken Shiro, guerriero apocalittico protagonista di seguitissime serie manga e tv degli anni ’80 divenuto con il passare dei decenni vera e propria icona pop internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

