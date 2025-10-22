Da Saranno Famosi alla Barbie Tribute Collection | perché tutti vogliono la bambola di Debbie Allen

, leggenda dello spettacolo e icona del mondo della danza, ha raggiunto un traguardo che ha scatenato entusiasmo in tutto il mondo: una bambola Barbie tributo dedicata alla sua straordinaria carriera. Mattel, infatti, ha annunciato sui social il debutto della Debbie Allen Barbie Signature Tribute, celebrando il suo ruolo indimenticabile come Lydia Grant, l’insegnante di danza della serie televisiva Fame, che ha segnato un’intera generazione negli anni ’80. La reazione del pubblico è stata travolgente. Come ha raccontato la Allen stessa in un’intervista recente, l’entusiasmo per questa bambola ha superato persino quello per i suoi riconoscimenti più prestigiosi, inclusi il Kennedy Center Honor, gli Emmy Award e il Governor’s Award. 🔗 Leggi su Cultweb.it

