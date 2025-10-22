Da Pescara al palco di Io canto family | Nina Perrini 10 anni protagonista della finalissima

Tutto pronto per la finalissima di “Io canto family” il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. L’appuntamento è nella prima serata di giovedì 23 ottobre e a giocarsi la vittoria ci sarà anche la piccola pescarese Nina Perrini, 10 anni, che rappresenterà tutto l’Abruzzo sul palco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il sindaco di Pescara Carlo Masci è intervenuto in occasione dell'apertura della stagione per un saluto istituzionale al pubblico e all'orchestra della città; con lui sul palco il direttore artistico Andrea Gallo e la presidente Gina Barlafante. Grazie a tutti per la gran - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vince “Dalla strada al palco” su Rai1, su podio “Io Canto Senior” e “The Transporter” - È il debutto della Io Canto Seniornuova edizione dello show Dalla Strada al Palco, dedicato agli artisti di strada e condotto da Nek e Bianca Guaccero su Rai1, ad aggiudicarsi la sfida degli ascolti ... Come scrive ilmessaggero.it

Ascolti TV venerdì 10 gennaio: chi ha vinto tra Dalla strada al palco e Io canto senior - Io canto senior, trasmissione di Gerry Scotti in onda su Canale5, si è fermata al ... Riporta fanpage.it

Mamma e figlia sul palco del Peperoncino, venerdì sera l'esibizione di Giulia Ghirlanda e Alessandra Novelli reduci dal successo di “Io canto Family” - Direttamente dall’ultima edizione di “Io Canto Family” domani, venerdì 5 Settembre 2025 sul Palco centrale della Fiera Mondiale del Peperoncino di Rieti arrivano la giovanissima e promettente ... Da ilmessaggero.it