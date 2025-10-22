Da Paese delle mamme a Paese delle culle vuote e dei mammoni
Niente lascia sperare che l’Italia riesca a invertire la rotta demografica: da Paese delle mamme siamo diventati quello delle culle vuote (e dei mammoni). Ogni anno aggiorniamo il record negativo di nascite: nel 2024 sono stati solo 369.944 i nuovi nati, un minimo storico che segna l’ennesimo passo verso una nazione sempre più vecchia. Il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
