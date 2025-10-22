"Come primo passo concreto, l’ Accademia attiverà entro l’inverno 202526 una parte di spazi della “Manica Sud“ con modalità sperimentale". Così l’Accademia delle Belle Arti di Brera prepara il suo ingresso nell’area ex Farini, dove è in programma la creazione del nuovo campus. Gli studenti quest’anno sono aumentati ancora, arrivando a quota cinquemila. Gli spazi non bastavano già più. Così, ormai sette anni fa, avevano cominciato a disegnare la futura sede, da “unire“ a quella storica, accanto alla Pinacoteca. Dopo il rogito, nel febbraio del 2024, attraverso il quale l’area è diventata ufficialmente di proprietà dell’Accademia, si attendono progetto definitivo e cantieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Mind all’ex Macello. E i primi passi di Brera nell’ex Scalo Farini