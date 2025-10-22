Da incidente a possibile omicidio | riapre il caso sulla morte di Iask Andic
Il caso della morte di Isak Andic, fondatore del gruppo di moda Mango, torna sotto i riflettori dopo mesi di silenzio. Quella che inizialmente era stata archiviata come una “tragica fatalità” durante un’escursione a Montserrat – Catalogna – è ora oggetto di una nuova indagine per possibile omicidio. Al centro dell’inchiesta, l’unico testimone presente è . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
