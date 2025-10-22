Pisa, 22 ottobre 2025 - Torna a Pisa il “Mercato Europeo”, la grande kermesse gastronomica ed artigianale del Vecchio Continente organizzata dal sindacato nazionale ambulanti Anva Confesercenti e da Confesercenti Pisa e Monte Pisano con il patrocinio del Comune di Pisa. Da giovedì 23 e domenica 26 in piazza Vittorio Emanuele un tripudio di sapori e di colori delle migliori specialità enogastronomiche, degli oggetti più curiosi e incredibili provenienti da 15 nazioni europee (ovviamente anche con gli stand di tante regioni italiane) ed da alcune extraeuropee. “Siamo davvero orgogliosi di riportare a Pisa questo importante evento – spiega il presidente di Confesercenti Pisa Fabrizio Di Sabatino – in linea con la qualità che noi sempre cerchiamo nelle iniziative che proponiamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da giovedì a domenica torna il Mercato Europeo in piazza Vittorio Emanuele