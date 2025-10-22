Da Ferrara a Migliarino fra racconti sui vagoni e spettacoli all’arrivo torna ' Il treno delle storie'
Un treno che non collega solo luoghi, ma persone, memorie e immaginari per portare l’arte dove non ti aspetti di trovarla. È questo lo spirito de 'Il treno delle storie', progetto ideato e organizzato da Officina Teatrale Actuar, che sabato 25 torna a far viaggiare il pubblico lungo la linea. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Scopri il tuo stile, ogni giorno. Dai look casual ai capi più eleganti, trovi tutto ciò che serve per creare il tuo total look perfetto. Abiti, scarpe, accessori e tanto altro… Vieni a trovarci a Migliarino Ferrara Nuova collezione già disponibile! Segui la nostra - facebook.com Vai su Facebook