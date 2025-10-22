Da Ferrara a Migliarino fra racconti sui vagoni e spettacoli all’arrivo torna ' Il treno delle storie'

Ferraratoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un treno che non collega solo luoghi, ma persone, memorie e immaginari per portare l’arte dove non ti aspetti di trovarla. È questo lo spirito de 'Il treno delle storie', progetto ideato e organizzato da Officina Teatrale Actuar, che sabato 25 torna a far viaggiare il pubblico lungo la linea. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Migliarino Racconti Vagoni