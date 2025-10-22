Da Capo a Capo | torna il festival che anima i vicoli del quartiere tra arte musica e partecipazione

22 ott 2025

Torna “Da Capo a Capo”, il festival itinerante che trasforma il quartiere del Capo in un palcoscenico diffuso tra arte, storia e vita di comunità. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione diretta da Valerio Strati propone un viaggio coinvolgente tra i vicoli e le piazze del quartiere, con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

