Da anni è irreperibile poi la scoperta | morta in casa da anni I resti trovati durante il pignoramento
L'ufficiale giudiziario si era presentato a casa di un'anziana per una proceduta di pignoramento, ma si è trovato davanti i resti ossei della donna, morta da anni. La macabra scoperta è avvenuta a San Giuliano Milanese, nella mattinata di martedì 21 ottobre. Il corpo appartiene a Celestina. 🔗 Leggi su Today.it
La polizia ha riconosciuto la donna grazie a un'attenta attività di osservazione. La donna era irreperibile da due anni - facebook.com Vai su Facebook
