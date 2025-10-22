Da anni è irreperibile poi la scoperta | morta in casa da anni I resti trovati durante il pignoramento

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ufficiale giudiziario si era presentato a casa di un'anziana per una proceduta di pignoramento, ma si è trovato davanti i resti ossei della donna, morta da anni. La macabra scoperta è avvenuta a San Giuliano Milanese, nella mattinata di martedì 21 ottobre. Il corpo appartiene a Celestina. 🔗 Leggi su Today.it

