Da ANAS più di 15 milioni per il potenziamento della SS156 Monti Lepini tra Latina e Frosinone

Anas (Gruppo FS Italiane) avvia il primo step di riqualificazione della SS 156 dei Monti Lepini, asse strategico tra Frosinone e Latina che connette Valle del Sacco e Pianura Pontina. Il lotto iniziale interessa il tratto dal km 5,100 al km 21,000 (incluso lo svincolo di Prossedi), con lavori consegnati il 17 ottobre 2025 e avvio operativo nei primi giorni di novembre. Investimento: 15,3 milioni di euro; durata prevista: 353 giorni; impresa esecutrice RTI DONATI SpA – SIBAR Srl. Interventi "non strutturali" per sicurezza e comfort. Nel primo stralcio si agirà su interventi mirati al miglioramento della sicurezza e del comfort di guida, oltre alla regimentazione delle acque meteoriche: Rifacimento delle pavimentazioni (in funzione del grado di ammaloramento).

