Rafforzare ulteriormente la sicurezza e la resilienza dell’intera filiera elettrica e del settore energetico nazionale: questo è l’obiettivo primario del Protocollo di Intesa siglato oggi a Roma da Acn, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione in alta e altissima tensione. Il Protocollo, firmato da Bruno Frattasi, Direttore Generale di Acn, e Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, dà il via alla collaborazione reciproca per rafforzare la sicurezza e la resilienza cibernetica dell’intera filiera elettrica e del settore energetico nazionale, attraverso lo scambio di informazioni e analisi tra Terna e l’Agenzia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cybersicurezza, protocollo d’intesa tra Acn e Terna. “Uniti contro le minacce informatiche alle infrastrutture”