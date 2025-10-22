Cybersicurezza il governo ridisegna la mappa dei fondi 58 milioni per rafforzare la strategia nazionale

Il governo accelera sulla sicurezza digitale. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2025 il decreto del Presidente del Consiglio che definisce la ripartizione dei fondi per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza nel triennio 2025–2027, quello che rappresenta un passaggio politico importante nella costruzione della capacità cyber del Paese. Il provvedimento, proposto dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale d’intesa con il ministero dell’Economia e delle Finanze, assegna circa 58 milioni di euro alle amministrazioni coinvolte nel Piano di implementazione della Strategia. 🔗 Leggi su Formiche.net

