Cybercrime della polizia postale si insedia il dirigente ex Squadra mobile di Caserta
Si è insediato il 1° ottobre alla guida della sede napoletana della sezione Cybercrime della Polizia Postale il dirigente Dario Mongiovì, proveniente dalla direzione della Squadra Mobile di Caserta. Un incarico di grande rilevanza strategica, in un contesto in cui il cybercrime rappresenta «la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
La polizia locale celebra il primo anno della divisione specializzata nella battaglia ai cybercrime. Dalle truffe alle frodi commerciali online, fino ad arrivare ai furti d’identità: tanti i casi risolti. - facebook.com Vai su Facebook
Oltre lo schermo: l’evento della Polizia Postale per una vita sana oltre i social Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/oltre-lo-schermo-levento-della-polizia-postale-per-una-vita-sana-oltre-i-social/… #redhotcyber #hacking #cti #ai #online #it #cybercri - X Vai su X
Cybercrime, firmato protocollo fra la polizia e la Dompé farmaceutici - Il Protocollo, siglato alla presenza del Questore Bruno Megale, dalla dirigente del Centro operativo Sicurezza cibernetica della polizia postale per la Lombardia Manuela De Giorgi e il patron di Dompé ... Da rainews.it
Polizia postale chiude piattaforma sessista - La Polizia postale e per la sicurezza cibernetica sta concludendo, in queste ore, le operazioni tecniche finalizzate all'esecuzione del decreto di sequestro disposto dalla procura di Roma della ... Si legge su ansa.it
Diskstation: Polizia Postale trova i cybercriminali (update) - La Polizia Postale, in collaborazione con le polizie di Francia e Romania, ha individuato i membri del gruppo Diskstation, noto per attacchi ransomware. Come scrive punto-informatico.it