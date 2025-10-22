Cure palliative la camminata di beneficenza è un successo | raccolti oltre 5mila euro
Riceviamo e pubblichiamo integralmente il contributo della presidente dell'associazione Cure Palliative, Francesca Luschi, in merito alla camminata di beneficenza svoltasi domenica scorsa ai Bagni LidoDomenica 19 ottobre si è svolta a Livorno, nella splendida cornice dei Bagni Lido, la seconda. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
