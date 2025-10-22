Curcuma in polvere richiamata per pericolo salmonella | l'allerta del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di curcuma AlìBabà (Haldi Powder) per presenza di Salmonella spp. Il prodotto, proveniente dall’India e venduto in confezioni da 100 g, 400 g e 1 kg (lotto 22042026), non deve essere consumato ma restituito al punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I supermercati Carrefour e il Ministero della Salute hanno pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di curcuma in polvere a marchio Colfiorito