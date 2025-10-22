Cultural Leader Award a Cristiano Leone
"È stato un profondo onore ricevere il Cultural Leader Award durante la Italian Design Week 2025 a Washington, organizzata con straordinaria visione dalla Dott.ssa Roberta Marcenaro Lyon e dal suo team, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci, della Ministra del Turismo Daniela Santanchè e di illustri colleghi che, come me, hanno avuto l’onore di essere premiati, ognuno nel proprio ambito, in questa edizione dedicata all’eccellenza italiana nel mondo". E’ il messaggio di Cristiano Leone direttore artistico del Santa Maria della Scala. "Desidero ringraziare di cuore Roberta e la sua squadra per l’energia, la cura e l’umanità con cui hanno reso possibile un evento che ha saputo coniugare impresa, creatività e spirito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
