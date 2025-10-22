Si sono ufficialmente conclusi i lavori sullo show che racconterà le vicende antecedenti alla saga cinematografica horror. A sedici anni di distanza dall'ultimo progetto della saga slasher Venerdì 13, è prossima all'arrivo sullo schermo, grazie alla produzione di A24, la serie prequel Crystal Lake. Nel frattempo, le riprese della serie sono terminate, come ha annunciato tramite un post su Instagram lo showrunner Brad Caleb Kane, già produttore esecutivo e co-showrunner di IT: Welcome to Derry. L'annuncio della fine delle riprese di Crystal Lake "La festa di chiusura di Crystal Lake è stata epica!" ha scritto Kane nel post pubblicando alcune foto "Sono follemente innamorato e completamente in soggezione davanti a questo straordinario gruppo di artisti e persone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Crystal Lake, finite le riprese della serie prequel di Venerdì 13: Linda Cardellini è Pamela Voorhees