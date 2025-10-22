Cruz estasiato da questa Inter | Lautaro super ci sono dei grandi giocatori nella rosa di Chivu

Inter News 24 Cruz elogia il lavoro di Cristian Chivu e di tutta l’Inter, dopo aver speso parole magiche nei confronti del connazionale Lautaro Martìnez. La formazione nerazzurra continua il suo percorso perfetto in Champions League. A Bruxelles, la squadra di Cristian Chivu ha centrato la terza vittoria consecutiva superando l’Union Saint-Gilloise e mantenendo ancora una volta la porta inviolata. Un successo netto, che conferma solidità difensiva e grande concretezza offensiva. Nel post partita, ai microfoni di InterTV, l’ex attaccante Julio Cruz ha analizzato la prestazione, sottolineando l’importanza dell’approccio alla gara. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cruz estasiato da questa Inter: «Lautaro super, ci sono dei grandi giocatori nella rosa di Chivu»

