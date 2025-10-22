CrossClimate 3 | Michelin reinventa il pneumatico quattro stagioni

Dieci anni fa Michelin cambiò le regole del gioco con il primo CrossClimate, lanciando un’idea che oggi è diventata uno standard: un pneumatico estivo con certificazione invernale, capace di accompagnare l’automobilista tutto l’anno senza compromessi. Oggi quella visione si evolve con la terza generazione, il CrossClimate 3, e si amplia con una vera rivoluzione: il debutto del CrossClimate 3 Sport, il primo pneumatico sportivo quattro stagioni nella storia del marchio francese e del mercato. Due anime di una stessa filosofia, nate per adattarsi a un mercato sempre più diversificato. Da un lato il CrossClimate 3, che perfeziona equilibrio, durata e sicurezza per auto e SUV di ogni tipo; dall’altro il 3 Sport, pensato per le vetture più performanti, comprese quelle elettriche, dove peso e coppia richiedono soluzioni tecniche dedicate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

