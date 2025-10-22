Crollo Vlahovic Juventus traumatizzata | Tudor finisce nei guai
Il matrimonio tra Vlahovic e la Juventus doveva produrre frutti meravigliosi. Nulla è andato come doveva: e c’è stato il crollo Dusan Vlahovic non gode della stima totale ed incondizionata di Igor Tudor. E questo è il presupposto indefettibile dal quale partire nell’analisi di un giocatore che, arrivato a 25 anni, continua ad essere qualcosa di incompiuto. La metafora di ciò che Vlahovic non è stato Se dovessimo utilizzare una metafora, Dusšan Vlahovic è quella argilla pregiata che non diventa mai un vaso di grande valore. I colpi, la lettura del gioco, la fisicità, la rapidità ed il fiuto del goal sono da top Level assoluto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
