Crollo quotazione dell’oro dopo il record | non accadeva dal 2013
Un calo giornaliero di questa portata non si registrava dal 2013: le quotazioni parlano di un crollo del prezzo dell’oro da record. Coinvolto anche l’ argento, mentre il rame è spinto dalla domanda per server, soprattutto per l’intelligenza artificiale, nella ricerca delle materie prime. Un calo giornaliero simile, arrivato oggi 21 ottobre 2025, non si vedeva dal 2013. Il contratto spot sul metallo prezioso ha perso oltre il 5 per cento, ma non è il solo. Anche l’argento, dopo rendimenti decisamente elevati, ha perso oltre il 7 per cento, dopo aver raggiunto i massimi storici. Crollo del prezzo dell’oro: cosa sta succedendo alle materie prime. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
