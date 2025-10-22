In Italia nel 2024 sono nati 369.944 bambini: quasi diecimila in meno rispetto al 2023, secondo l’ultimo report sulla natalità diffuso dall’Istat. Nei primi sette mesi del 2025 il crollo accelera: 13mila nati in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a un -6,3 per cento. La fecondità media per donna si ferma a 1,18 nel 2024 e scende a una stima provvisoria di 1,13 nel 2025, il livello più basso della storia repubblicana. Dal 2008, quando erano oltre 576mila, abbiamo perso 207mila nascite: un -35,8 per cento che fotografa una crisi strutturale, non un incidente statistico. La riduzione riguarda soprattutto i figli di genitori entrambi italiani (78,2 per cento del totale), mentre la componente straniera, pur in calo, frena la caduta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Crollano le nascite insieme alla retorica: il governo Meloni ha perso la battaglia demografica