Crisi senza fine Castelfidardo occasione sprecata Pesa il ko nello scontro diretto
"E’ stata una partita brutta, giocata male, l’unico che posso salvare è il portiere, che ha fatto una bella parata sullo 0-0, poi sul gol subito non poteva farci niente. Purtroppo è arrivata l’ennesima sconfitta, stavolta contro un avversario alla nostra portata, almeno guardando la classifica, mentre in campo abbiamo sofferto troppo". E’ il pensiero dell’ex presidente del Castelfidardo, Franco Baleani. Sempre più in salita la strada per il Castelfidardo, che perde ancora rimanendo in fondo alla classifica con un solo punto. Domenica, a Cattolica, poteva essere l’occasione buona per accorciare in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
