Crisi rifiuti società diserta l’incontro e fa saltare il tavolo Sindacati sul piede di guerra

Casertanews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora alta la tensione sul fronte dell’igiene urbana a Mondragone. Ieri mattina, nella Casa comunale, si è svolto un incontro convocato dal sindaco Francesco Lavanga con le organizzazioni sindacali, per affrontare le criticità legate agli operatori della Dhi, in particolare il mancato pagamento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Crisi Rifiuti Societ224 Diserta