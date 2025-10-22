Crisi Napoli cosa non funziona | Conte la difesa il mercato c’è un problema di fondo
La polvere non si può più nascondere sotto il tappeto. L’umiliazione per 6-2 subita a Eindhoven non è stato un incidente, ma il sintomo conclamato di una malattia che covava da tempo. Sì, adesso si può e si deve parlare di crisi per il Napoli. Quattro sconfitte nelle ultime sette partite hanno scoperchiato un vaso di Pandora di problemi strutturali, tattici e forse anche umani. E le parole di fuoco di un Antonio Conte apparso furioso come non mai dopo la partita sono la certificazione che l’allarme rosso è suonato. Con l’Inter alle porte, il rischio di un tracollo è reale e spaventoso. “Senza Attenuanti”: non Bastano le Assenze a Giustificare il Crollo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Argomenti simili trattati di recente
#napoli senza difesa e senza difese. Conte deve gestire la prima mini-crisi della sua gestione Che questa sconfitta umiliante possa essere salutare o almeno generare una reazione come fu quella in casa contro l'Atalanta un anno fa Di Giuseppe Manzo https:/ - facebook.com Vai su Facebook
Clamoroso crollo in casa #Psv: il #Napoli prende 6 gol dagli olandesi e ora per #Conte è crisi vera. Sabato la sfida con l'#Inter lanciatissima - X Vai su X
Il secondo gol preso dal PSV è l’emblema delle difficoltà del Napoli: cosa non funziona - Il secondo gol preso dal PSV è l'emblema delle difficoltà della fase difensiva del Napoli: cosa non funziona nella squadra di Antonio Conte in questa ... Segnala fanpage.it
Il Napoli è crollato, i motivi della crisi: dai goal subiti all'inserimento dei nuovi, l'accusa di Conte - Dopo la quarta sconfitta nelle ultime sette partite si apre la crisi del Napoli tra le accuse di Conte ed evidenti problemi in campo. Scrive msn.com