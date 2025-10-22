La polvere non si può più nascondere sotto il tappeto. L’umiliazione per 6-2 subita a Eindhoven non è stato un incidente, ma il sintomo conclamato di una malattia che covava da tempo. Sì, adesso si può e si deve parlare di crisi per il Napoli. Quattro sconfitte nelle ultime sette partite hanno scoperchiato un vaso di Pandora di problemi strutturali, tattici e forse anche umani. E le parole di fuoco di un Antonio Conte apparso furioso come non mai dopo la partita sono la certificazione che l’allarme rosso è suonato. Con l’Inter alle porte, il rischio di un tracollo è reale e spaventoso. “Senza Attenuanti”: non Bastano le Assenze a Giustificare il Crollo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Crisi Napoli, cosa non funziona: Conte, la difesa, il mercato, c’è un problema di fondo