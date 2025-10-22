Crisi demografica | 13 mila nascite in meno nel 2025 il minimo storico

L’Italia continua a invecchiare e a non fare figli. Nei primi sette mesi del 2025 le nascite sono crollate sotto la soglia delle 200 mila, fermandosi a 197.956: 13mila in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il tasso di fecondità medio è sceso a 1,13 figli per donna, il livello più basso mai registrato nella storia repubblicana. Durante la guerra mondiale, paradossalmente, nascevano quasi il doppio dei bambini. I dati Istat fotografano una  crisi demografica senza precedenti. E mentre la popolazione invecchia rapidamente, si riducono anche le donne in età fertile, nate negli anni in cui la natalità aveva già cominciato a scendere. 🔗 Leggi su Panorama.it

