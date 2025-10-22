Crisi demografica | 13 mila nascite in meno nel 2025 il minimo storico
L’Italia continua a invecchiare e a non fare figli. Nei primi sette mesi del 2025 le nascite sono crollate sotto la soglia delle 200 mila, fermandosi a 197.956: 13mila in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il tasso di fecondità medio è sceso a 1,13 figli per donna, il livello più basso mai registrato nella storia repubblicana. Durante la guerra mondiale, paradossalmente, nascevano quasi il doppio dei bambini. I dati Istat fotografano una crisi demografica senza precedenti. E mentre la popolazione invecchia rapidamente, si riducono anche le donne in età fertile, nate negli anni in cui la natalità aveva già cominciato a scendere. 🔗 Leggi su Panorama.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La crisi demografica è sempre + profonda... solo 370mila nati nel 2024 1,18 figli per donna, età media figli 32,6 anni I motivi economici contano ma non sono gli unici... ci vuole fiducia nel futuro e voglia di costruire relazioni stabili - X Vai su X
L’Istat registra un nuovo calo delle nascite in Italia: il tasso di fertilità tocca un minimo storico, confermando la crisi demografica del Paese. Sempre meno figli e diminuzione del tasso di fertilità - facebook.com Vai su Facebook
La crisi demografica non si combatte solo a colpi di assegni unici. I nuovi dati sulla natalità - Probabilmente, a guidare le decisioni sulla natalità nei paesi sviluppati sono più i fattori culturali che quelli economici. Lo riporta ilfoglio.it
Tasso di natalità in picchiata, in Italia 13 mila nascite in meno nel 2025: i figli al nuovo minimo storico (in guerra ne nascevano il doppio) - Il demografo Rosina: «Mettere in condizione i giovani di realizzare i loro desideri e le donne di lavorare» ... msn.com scrive
C’è un nuovo record di poche nascite in Giappone - 061 persone: è il numero più basso dal 1899, quando si cominciò a tenere traccia delle nascite del paese. ilpost.it scrive