crisi beko colpo di scena salta il summit di oggi

Doccia fredda per sindacati e lavoratori dello stabilimento Beko di Siena. A meno di 24 ore, è saltato l’incontro in calendario oggi a mezzogiorno con i manager della multinazionale, ovvero il responsabile delle Relazioni Industriali Jacopo Vetrò e il responsabile delle Risorse Umane, Fabio Colombo. Proprio quest’ultimo avrebbe avuto un contratempo, che avrebbe costretto l’azienda a rinviare l’appuntamento. Preoccupazione è stata espressa dal segretario Uilm Massimo Martini, dalla leader di Fiom Cgil Daniela Miniero e dalle Rsu aziendali. All’ordine del giorno oggi c’erano infatti lo svuotamento del sito e il rilancio industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

