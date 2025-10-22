Crisi Atop 120 posti a rischio Oggi assemblea dei lavoratori Cgil | Duro colpo al territorio

Un totale di 120 posti a rischio. Avviene in un’azienda valdelsana, la Atop, che è arrivata a contare anche su 250 dipendenti. Lo stabilimento per la realizzazione di linee automatiche per la produzione di motori elettrici ha sede in Strada di Sant’Appiano, nel comune di Barberino Tavarnelle, ma si trova in pratica al confine con Poggibonsi. Già a maggio era stata aperta una Cassa di solidarietà per i lavoratori. Una soluzione che sul momento era sembrata transitoria, per ovviare a una mancanza di commesse. Poi il quadro è emerso in tutta la sua drammaticità: in esubero circa la metà della forza lavoro di Atop. 🔗 Leggi su Lanazione.it

