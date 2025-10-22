Crimini contro l’umanità Conte Renzi e Salvini nel mirino dei giudici | accuse pesantissime

Dopo settimane di accuse rivolte alla destra per la gestione del caso-Almasri, si rovescia lo scenario politico attorno alla Corte Penale Internazionale. Mentre il governo Meloni veniva attaccato per non aver eseguito l’arresto del generale libico richiesto dalla Cpi, ora è proprio quest’ultima a puntare l’attenzione su figure centrali della sinistra italiana. Il risultato? Il dibattito pubblico si è fatto improvvisamente più silenzioso, e da quel fronte non arrivano più dichiarazioni roboanti. Leggi anche: Migranti, Soumahoro cambia idea: “C’è il diritto di restare in Africa” Nel mirino della Corte, infatti, ci sono 122 funzionari e leader europei, accusati a vario titolo di crimini contro l’umanità nell’ambito delle politiche migratorie sulla rotta del Mediterraneo centrale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Crimini contro l’umanità”. Conte, Renzi e Salvini nel mirino dei giudici: accuse pesantissime

