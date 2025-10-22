‘Cresciamo il Futuro’ gli obiettivi della Fondazione

Roma, 22 ottobre 2025 – Nasce la Fondazione Cresciamo il Futuro, lo strumento di cui si sono dotate le nove grandi aziende italiane promotrici per dare concreta attuazione al progetto sociale di supporto aialle dipendenti e alle comunità locali. L’istituzione formale della “Fondazione Cresciamo il Futuro” è avvenuta in data odierna presso uno studio notarile e, a seguito della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”), assumerà la denominazione di “Fondazione Cresciamo il Futuro ETS”. La Fondazione è espressione di un impegno congiunto di alcune delle maggiori realtà aziendali italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Cresciamo il Futuro’, gli obiettivi della Fondazione

