‘Cresciamo il Futuro’ gli obiettivi della Fondazione

Quotidiano.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 ottobre 2025 – Nasce la Fondazione Cresciamo il Futuro, lo strumento di cui si sono dotate le nove grandi aziende italiane promotrici per dare concreta attuazione al progetto sociale di supporto aialle dipendenti e alle comunità locali. L’istituzione formale della “Fondazione Cresciamo il Futuro” è avvenuta in data odierna presso uno studio notarile e, a seguito della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”), assumerà la denominazione di “Fondazione Cresciamo il Futuro ETS”. La Fondazione è espressione di un impegno congiunto di alcune delle maggiori realtà aziendali italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

8216cresciamo il futuro8217 gli obiettivi della fondazione

© Quotidiano.net - ‘Cresciamo il Futuro’, gli obiettivi della Fondazione

Altre letture consigliate

Auto elettriche: in Italia aumentano troppo poco e per la Fondazione Eni Enrico Mattei gli obiettivi Ue sono impossibili - Le immatricolazioni di veicoli elettrici stanno accelerando: nei primi sette mesi del 2025 il mercato (50. milanofinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 8216cresciamo Futuro8217 Obiettivi Fondazione