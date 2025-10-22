Crescere con genitori narcisisti | la storia di Ireland Baldwin aiuta a capire le ferite invisibili dell’infanzia e come uscirne

N el post intitolato 30, Flirty, and Surviving, Ireland Baldwin ha raccontato della sua infanzia solitaria accanto a genitori che descrive come “narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti”. Un’accusa forte, che non nomina direttamente, ma che punta dritto al cuore: cosa vuol dire passare un’infanzia a sentirsi invisibile, cercare approvazione, crescere con la sensazione che l’affetto fosse condizionato. La vicenda mette al centro due temi psicologici forti, che riguardano molte persone “normali”: la presenza di un genitore narcisista e la solitudine emotiva precoce. Due esperienze che, come mostrano gli studi, possono lasciare tracce profonde. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Crescere con genitori narcisisti”: la storia di Ireland Baldwin aiuta a capire le ferite invisibili dell’infanzia e come uscirne

