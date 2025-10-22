Cresce la popolazione trainata dagli immigrati
Non soltanto lavoro, nelle sue diverse sfaccettature, ma anche demografia, ambiente e territorio: l’Osservatorio si articola in diversi capitoli. Il report analizza, ad esempio, anche l’invecchiamento della popolazione. "L’obiettivo resta quello di offrire un punto di riferimento utile anche a chi deve compiere scelte politico-sindacali per affrontare i problemi" dichiara Giuliano Guietti, presidente Ires. Negli ultimi tre anni, dal report emerge una lieve crescita della popolazione modenese (+2.625 unità), trainata dai distretti di Carpi, Castelfranco Emilia e Vignola: sono 711.214 gli abitanti della provincia modenese nel 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
