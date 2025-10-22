Cremazione e illuminazione votiva nei cimiteri di Bari al via la procedura per l' affidamento dei servizi
Saranno individuati i nuovi concessionari dei servizi di cremazione e di gestione dell'illuminazione votiva. Sono questi gli obiettivi delle delibere approvate ieri della Giunta comunale relative alla gestione e ottimizzazione dei servizi cimiteriali presso la necropoli monumentale e i cimiteri. 🔗 Leggi su Baritoday.it
