Covid in Toscana | 125 nuovi casi e nessun decesso negli ultimi sette giorni 55 i ricoverati 2 in terapia intensiva
Negli ultimi sette giorni (15-22 ottobre 2025) si sono registrati in Toscana 125 nuovi casi di Covid-19: 44 confermati con tampone molecolare e gli altri 81 con test rapido. Fortunatamente nessun decesso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
