Covid e cuore stanco mix anche letale per chi soffre di scompenso cardiaco

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 22 ottobre 2025 - Il Covid è (stato) spesso letale per chi soffre di scompenso cardiaco. Una ricerca su pazienti lombardi. A indagare per la prima volta sull'impatto del coronavirus pandemico nei malati col “cuore stanco” è uno studio coordinato dall'universit à Statale di Milano e dall 'Irccs MultiMedica di Sesto San Giovanni,  in collaborazione con Policlinico di Milano, università di Perugia e università di Siena e pubblicato sull'International Journal of Cardiology. Dalla ricerca, che ha analizzato dati messi a disposizione  dall'Osservatorio epidemiologico della Regione Lombardia, arrivano indicazioni per la prevenzione e il trattamento di Covid-19 nei pazienti con insufficienza cardiaca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

covid e cuore stanco mix anche letale per chi soffre di scompenso cardiaco

© Ilgiorno.it - Covid e “cuore stanco”, mix (anche) letale per chi soffre di scompenso cardiaco

Leggi anche questi approfondimenti

covid cuore stanco mixCovid e “cuore stanco”, mix (anche) letale per chi soffre di scompenso cardiaco - Antonio Pontiroli, professore di Medicina interna all'università Statale di Milano: questi pazienti necessitano di strette misure preventive per evitare il contagio e di sostegno una volta accertata u ... Lo riporta ilgiorno.it

Il mix caldo-Covid amplifica la fatigue e aumenta i rischi per il cuore - A mettere in guardia dai rischi è Bruno Trimarco, docente emerito di Cardiologia all'Università Federico II di Napoli, che ... Lo riporta ansa.it

Il mix caldo-Covid aumenta i rischi per il cuore e l’affaticamento - Se le alte temperature e l’afa portano a stanchezza, spossatezza, debolezza e ... Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Covid Cuore Stanco Mix