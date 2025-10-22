Covid e cuore stanco mix anche letale per chi soffre di scompenso cardiaco
Milano, 22 ottobre 2025 - Il Covid è (stato) spesso letale per chi soffre di scompenso cardiaco. Una ricerca su pazienti lombardi. A indagare per la prima volta sull'impatto del coronavirus pandemico nei malati col “cuore stanco” è uno studio coordinato dall'universit à Statale di Milano e dall 'Irccs MultiMedica di Sesto San Giovanni, in collaborazione con Policlinico di Milano, università di Perugia e università di Siena e pubblicato sull'International Journal of Cardiology. Dalla ricerca, che ha analizzato dati messi a disposizione dall'Osservatorio epidemiologico della Regione Lombardia, arrivano indicazioni per la prevenzione e il trattamento di Covid-19 nei pazienti con insufficienza cardiaca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
