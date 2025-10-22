Costacurta loda Chivu | L’Inter è una squadra solida so come sono i mesi dopo una sconfitta in finale e vi posso dire questo

Inter News 24 L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha elogiato così l’Inter di Cristian Chivu dopo il successo contro l’Union SG. L’ex bandiera del Milan, Billy Costacurta, ha elogiato l’Inter e il suo allenatore. Parlando a Sky Sport, l’ex difensore ha definito la Beneamata una squadra “solida”. Ricordando le sue esperienze con le finali di Champions League perse, ha sottolineato la bravura di Cristian Chivu nel risollevare psicologicamente un gruppo reduce da una forte delusione. Costacurta ha descritto il tecnico romeno come una persona “intelligente”, evidenziando come la sua comunicazione e le sue idee abbiano fatto breccia nello spogliatoio, conquistando la fiducia dei giocatori del club meneghino. 🔗 Leggi su Internews24.com

