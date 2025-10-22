A Sky Sport si discute sulla disfatta del Napoli contro il Psv in Champions. Il tema è quello sollevato da Conte che ha attribuito i problemi ai tanti nuovi acquisti che hanno destabilizzato l’ambiente e lo spogliatoio. Billy Costacurta: «Non credo sia l’unico motivo, però può capitare. Pensavo che lo dicesse anche Fabio Capello. Io credo di aver vissuto una situazione in cui erano arrivati tanti compagni nuovi con una grande forte personalità e in qualche maniera destabilizzarono quello spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Costacurta: «Anche il Milan 97-98 fu destabilizzato dai nuovi acquisti, Davids voleva rubarmi il ruolo di deejay»