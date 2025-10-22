Così l' estinzione può diventare un affare per l' Italia

L’Italia si sta svuotando. Lo so, a stare in coda al semaforo o alla cassa del supermercato non sembrerebbe. Ma l’Istat ha appena certificato che in Italia nascono sempre meno bambini – e quei pochi sono tutti sul tuo treno, nella tua carrozza, che piangono. Che in Italia non nascano più bambini è una cosa che si dice da talmente tanti anni – mi ricordo che io ero bambino e già si diceva che nascevano pochi bambini! – che a questo punto mi chiedo come sia possibile che ci sia ancora della gente in giro che attraversa la strada, e se i pochissimi bambini che nascono adesso siano interi o sporzionati, cioè che per farne uno ci vogliono almeno quattro nascite e mezzo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

