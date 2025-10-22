Così il padre di Elisabetta Gregoraci mi ha provocato un aborto | è un energumeno

Rosita Gentile è stata per dodici anni compagna di Mario Gregoraci, 75 anni, padre della showgirl Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore. Ora ha deciso di denunciarlo. «Non vivevo più. Le mie giornate erano un incubo. Quell’uomo mi ha rovinato la vita», dice oggi al Corriere della Sera. Lei, 57 anni, di professione fashion designer, dice: «L’ho amato. All’inizio era protettivo. Poi sono iniziati i dissidi. Era gelosissimo. Aveva momenti di rabbia che scatenava su di me senza motivo. Mi picchiava così forte che per giorni la mia pelle era piena di lividi. Mi strappava i capelli, mi sbatteva la testa. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

La notizia è stata diffusa dal sito “Calabria7”, ed è una storia amara di violenze, abusi e maltrattamenti. Rosita Gentile, 56 anni di Soverato, ha denunciato, dopo 12 anni di vessazioni, il suo compagno Mario Gregoraci, 75 anni, padre della showgirl Elisabetta. - facebook.com Vai su Facebook

Rosita Gentile, 57 anni di Soverato, ha raccontato a Calabria7, gli abusi e i maltrattamenti che avrebbe subito da Mario Gregoraci, padre della conduttrice televisiva e della showgirl Elisabetta Gregoraci. Una storia che sarebbe iniziata nel 2012 e terminata d - X Vai su X

Elisabetta Gregoraci, il padre è indagato per reati terribili: «Mi minacciava di morte col coltello» - Il padre di Elisabetta Gregoraci, Mario Gregoraci, sarebbe indagato per una serie di presunti reati gravissimi: ecco cosa è emerso. Lo riporta donnapop.it

Mario Gregoraci, padre di Elisabetta, denunciato dalla ex: "Maltrattamenti e stalking". Lui replica: "Versione unilaterale dei fatti" - Lo scorso 4 giugno, la testata giornalistica Calabria 7 aveva riportato la notizia del rinvio a giudizio di un uomo di 73 anni, accusato di maltrattamenti e stalking nei confronti della sua ex compagn ... today.it scrive

«Così il padre di Elisabetta Gregoraci mi ha provocato un aborto: è un energumeno» - Rosita Gentile accusa l'ex compagno Mario Gregoraci di averla picchiata per anni. Secondo msn.com